Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774257402.html
Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины
Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины - РИА Новости, 22.02.2022
Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:15
2022-02-22T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762015770_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_0473aa3b987430b3eb445abaa00d9bd8.jpg
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал Резников в Twitter.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774238841.html
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762015770_268:0:1907:1229_1920x0_80_0_0_c6b8638a1857003f570f48d8432109c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:15 22.02.2022
 
Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины

Глава Минобороны Резников: Украина защитит суверенитет после признания Россией ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:08
Постпред Украины при НАТО оценил перспективу разрыва отношений с Россией
"Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал Резников в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала