Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины
Глава Минобороны Резников: Украина защитит суверенитет после признания Россией ЛНР и ДНР
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал Резников в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Дарья Буймова