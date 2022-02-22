https://ria.ru/20220222/ukraina-1774257402.html

Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины

Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины - РИА Новости, 22.02.2022

Киев будет защищать свой суверенитет, заявил министр обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать "свой суверенитет" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал Резников в Twitter.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев квалифицирует признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774238841.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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