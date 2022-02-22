https://ria.ru/20220222/ugrozy-1774406794.html

Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России

Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России - РИА Новости, 22.02.2022

Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России

Греческое издание pronews.gr высмеяло заявление первого заместителя главы МИД Греции Милтиажиса Варвициотиса, который заявил, что Евросоюз "рассмотрит наиболее... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:36

2022-02-22T17:36

2022-02-22T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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владимир путин

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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Греческое издание pronews.gr высмеяло заявление первого заместителя главы МИД Греции Милтиажиса Варвициотиса, который заявил, что Евросоюз "рассмотрит наиболее подходящий способ, как осудить поведение" России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР."Планета смеется": замглавы МИД Варвициотис… угрожает Путину и забывает о Кипре, Сирии, Ираке и т.д.", - пишет издание."Заместитель министра иностранных дел Милтиадис Барвициотис напал на Россию и выступил с прямыми угрозами, когда сегодня прибыл в совет по общим вопросам ЕС в Брюссель, и пригрозил России и Путину, заявив, что "мы рассмотрим наиболее подходящий способ, которым это будет осуждено" и "мы не оставим места никому, кто думает подражать такому поведению, делать это в будущем", - пишет издание."Скажет ли он что-нибудь о турецком вторжении на Кипр, в Сирию и Ирак, оккупации 38% территории Кипра и провозглашении псевдогосударства киприотов-турок? Или это теперь не в моде?" - говорится в статье.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, ирак, россия, греция