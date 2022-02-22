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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ugrozy-1774406794.html
Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России
Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России - РИА Новости, 22.02.2022
Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России
Греческое издание pronews.gr высмеяло заявление первого заместителя главы МИД Греции Милтиажиса Варвициотиса, который заявил, что Евросоюз "рассмотрит наиболее... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:36
2022-02-22T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
ирак
россия
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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Греческое издание pronews.gr высмеяло заявление первого заместителя главы МИД Греции Милтиажиса Варвициотиса, который заявил, что Евросоюз "рассмотрит наиболее подходящий способ, как осудить поведение" России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР."Планета смеется": замглавы МИД Варвициотис… угрожает Путину и забывает о Кипре, Сирии, Ираке и т.д.", - пишет издание."Заместитель министра иностранных дел Милтиадис Барвициотис напал на Россию и выступил с прямыми угрозами, когда сегодня прибыл в совет по общим вопросам ЕС в Брюссель, и пригрозил России и Путину, заявив, что "мы рассмотрим наиболее подходящий способ, которым это будет осуждено" и "мы не оставим места никому, кто думает подражать такому поведению, делать это в будущем", - пишет издание."Скажет ли он что-нибудь о турецком вторжении на Кипр, в Сирию и Ирак, оккупации 38% территории Кипра и провозглашении псевдогосударства киприотов-турок? Или это теперь не в моде?" - говорится в статье.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, ирак, россия, греция
17:36 22.02.2022
 
Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России

Греческое издание pronews.gr высмеяло угрозы замглавы МИД Варвициотиса в адрес России

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины
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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Греческое издание pronews.gr высмеяло заявление первого заместителя главы МИД Греции Милтиажиса Варвициотиса, который заявил, что Евросоюз "рассмотрит наиболее подходящий способ, как осудить поведение" России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
"Планета смеется": замглавы МИД Варвициотис… угрожает Путину и забывает о Кипре, Сирии, Ираке и т.д.", - пишет издание.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
"Заместитель министра иностранных дел Милтиадис Барвициотис напал на Россию и выступил с прямыми угрозами, когда сегодня прибыл в совет по общим вопросам ЕС в Брюссель, и пригрозил России и Путину, заявив, что "мы рассмотрим наиболее подходящий способ, которым это будет осуждено" и "мы не оставим места никому, кто думает подражать такому поведению, делать это в будущем", - пишет издание.
"Скажет ли он что-нибудь о турецком вторжении на Кипр, в Сирию и Ирак, оккупации 38% территории Кипра и провозглашении псевдогосударства киприотов-турок? Или это теперь не в моде?" - говорится в статье.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьИракРоссияГреция
 
 
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