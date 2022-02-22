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Британия и союзники проведут учения в Балтийском море
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море - РИА Новости, 22.02.2022
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:46
2022-02-22T16:59
балтийское море
в мире
великобритания
минобороны великобритании
бен уоллес
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море"."Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Объединенные экспедиционные силы (JEF) – коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. JEF сосредоточена на обеспечении безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Крайнем Севере. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.
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балтийское море, в мире, великобритания, минобороны великобритании, бен уоллес
16:46 22.02.2022 (обновлено: 16:59 22.02.2022)
 
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море

Глава Минобороны Британии Уоллес анонсировал военные учения коалиции в Балтийском море

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море".
"Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", - говорится в сообщении телеканала Sky News.
Объединенные экспедиционные силы (JEF) – коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. JEF сосредоточена на обеспечении безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Крайнем Севере. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Балтийское мореВ миреВеликобританияМинобороны ВеликобританииБен Уоллес
 
 
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