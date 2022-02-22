https://ria.ru/20220222/ucheniya-1774392800.html
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море - РИА Новости, 22.02.2022
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:46
2022-02-22T16:46
2022-02-22T16:59
балтийское море
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море"."Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Объединенные экспедиционные силы (JEF) – коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. JEF сосредоточена на обеспечении безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Крайнем Севере. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, в мире, великобритания, минобороны великобритании, бен уоллес
16:46 22.02.2022 (обновлено: 16:59 22.02.2022)
Британия и союзники проведут учения в Балтийском море
Глава Минобороны Британии Уоллес анонсировал военные учения коалиции в Балтийском море