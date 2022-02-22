https://ria.ru/20220222/ucheniya-1774392800.html

Британия и союзники проведут учения в Балтийском море

Британия и союзники проведут учения в Балтийском море - РИА Новости, 22.02.2022

Британия и союзники проведут учения в Балтийском море

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:46

2022-02-22T16:46

2022-02-22T16:59

балтийское море

в мире

великобритания

минобороны великобритании

бен уоллес

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Объединенные экспедиционные силы проведут военные учения, "демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море"."Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Объединенные экспедиционные силы (JEF) – коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. JEF сосредоточена на обеспечении безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Крайнем Севере. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774289702.html

балтийское море

великобритания

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Владимир Лаврентьев

балтийское море, в мире, великобритания, минобороны великобритании, бен уоллес