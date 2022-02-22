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Россияне поставили абсолютный рекорд по турпотоку в Турцию

Россияне поставили абсолютный рекорд по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 22.02.2022

Россияне поставили абсолютный рекорд по турпотоку в Турцию

Туристический поток из России в Турцию в январе поставил абсолютный рекорд, страну посетило почти 135 тысяч человек, рассказала РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:55

2022-02-22T16:55

2022-02-22T16:55

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию в январе поставил абсолютный рекорд, страну посетило почти 135 тысяч человек, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Согласно опубликованным официальным статистическим данным министерства культуры и туризма Турции, в январе в страну иностранцами было совершено 1,3 миллиона поездок, — сказала Ломидзе. — Каждое десятое прибытие из этого количества – из России. Всего наши граждане совершили в январе 2022 года 134,2 тысячи поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе".По ее словам, важнее то, что количество поездок россиян в Турцию в январе превысило допандемийные показатели. "В январе 2019 года в Турцию россиянами было совершено 91,7 тысячи поездок, в январе 2020 года – уже 130,6 тысячи, что стало рекордом. В 2021 году январь показал в Турции только 89,4 тысячи прибытий. Показатель января 2022 года, таким образом, на 2,8 процентов больше, чем в рекордном январе 2020 года", — добавила она.Глава АТОР при этом отметила, что направление российского зимнего турпотока в Турцию в этом году немного скорректировало свой вектор. "Если до пандемии, в январе 2020 года, 43,8 процентов российских поездок пришлись на Анталью, то в январе 2022 года – только 32,2 процента. Количественно турпоток в Анталью в январе 2022 года тоже оказался меньше, чем в первом месяце 2020 года — 43,2 тысячи против 57,2 тысячи прибытий", — уточнила она.Ломидзе в связи с этим отметила явный рост популярности Стамбула. "На долю этого турецкого мегаполиса в январе 2020 года пришлись практически две трети всех российских поездок – а именно 64,8 процента. В допандемийном январе 2020 года доля Стамбула была существенно меньше – 48,6 процента от российского турпотока в Турцию в этом месяце", — указала глава ассоциации.

https://ria.ru/20220216/kappadokiya-1772952818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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