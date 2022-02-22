https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774241111.html

Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик

Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик - РИА Новости, 22.02.2022

Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик послужило бы интересам и безопасности Турции, считает генсек турецкой партии Vatan ("Родина")... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:33

2022-02-22T08:33

2022-02-22T09:50

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

денис пушилин

владимир путин

турция

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АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик послужило бы интересам и безопасности Турции, считает генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек."Это серьезный удар по расширению НАТО на Восток, угрозам Турции. Турция не должна оставаться безучастным в этом процессе. Это имеет историческое значение. Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары. Наша партия исходит из стратегических интересов Турции, которая буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому", — сказал он РИА Новости.По мнению политика, сейчас создается новый мировой порядок. "Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", — добавил Перинчек.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774237476.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

турция

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, владимир путин, турция