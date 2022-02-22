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https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774241111.html
Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик
Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик - РИА Новости, 22.02.2022
Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик
Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик послужило бы интересам и безопасности Турции, считает генсек турецкой партии Vatan ("Родина")... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:33
2022-02-22T09:50
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
денис пушилин
владимир путин
турция
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АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик послужило бы интересам и безопасности Турции, считает генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек."Это серьезный удар по расширению НАТО на Восток, угрозам Турции. Турция не должна оставаться безучастным в этом процессе. Это имеет историческое значение. Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары. Наша партия исходит из стратегических интересов Турции, которая буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому", — сказал он РИА Новости.По мнению политика, сейчас создается новый мировой порядок. "Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", — добавил Перинчек.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774237476.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
турция
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, владимир путин, турция
08:33 22.02.2022 (обновлено: 09:50 22.02.2022)
 
Признание ДНР и ЛНР было бы в интересах Анкары, заявил турецкий политик

Турецкий политик Перинчек: признание Турцией ДНР и ЛНР соответствовало бы интересам Анкары

© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик послужило бы интересам и безопасности Турции, считает генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
"Это серьезный удар по расширению НАТО на Восток, угрозам Турции. Турция не должна оставаться безучастным в этом процессе. Это имеет историческое значение. Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары. Наша партия исходит из стратегических интересов Турции, которая буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому", — сказал он РИА Новости.
По мнению политика, сейчас создается новый мировой порядок.
"Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", — добавил Перинчек.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:50
Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР, заявил глава МИД
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.
Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДенис ПушилинВладимир ПутинТурция
 
 
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