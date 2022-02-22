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Туризм
https://ria.ru/20220222/turizm-1774439590.html
Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры
Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2022
Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры
Правительство России в 2022 году направит порядка 2,4 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:25
2022-02-22T19:25
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
правительство рф
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в 2022 году направит порядка 2,4 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата."Ускорить развитие внутреннего туризма поручал нам Президент России Владимир Путин. В текущем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на создание инженерной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей", - сказал Чернышенко, комментируя изменения в госпрограмме "Развитие туризма".Он отметил, что средства пойдут на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительство дорог к новым комплексам. "Снижая нагрузку на бизнес – мы сокращаем время строительства объектов", - уточнил вице-премьер.Вице-премьер отметил, что кроме субсидий предпринимателям на обустройство пляжей, создание кемпингов и разработку электронных путеводителей, аудиогидов, а также закупку инвентаря и создание доступной среды для людей с инвалидностью, изменения включают порядок предоставления субсидий регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров."В рамках нацпроекта до 2030 года в России будет построено около 600 туристических объектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Понимаю важность этой задачи, Правительство России будет предоставлять субсидий регионам на эти цели. Это позволит главам субъектов комплексно подойти к развитию туристической отрасли на местах", - добавил Чернышенко."Отбор регионов, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будет проводить Минстрой России. Предложения по распределению средств будут далее рассмотрены президиумом правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера", - указали в сообщении.
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туризм, новости - туризм, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, правительство рф, дмитрий чернышенко
19:25 22.02.2022
 
Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры

Чернышенко: правительство направит 2,4 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в 2022 году направит порядка 2,4 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.
"Ускорить развитие внутреннего туризма поручал нам Президент России Владимир Путин. В текущем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на создание инженерной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей", - сказал Чернышенко, комментируя изменения в госпрограмме "Развитие туризма".
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Он отметил, что средства пойдут на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительство дорог к новым комплексам. "Снижая нагрузку на бизнес – мы сокращаем время строительства объектов", - уточнил вице-премьер.
Вице-премьер отметил, что кроме субсидий предпринимателям на обустройство пляжей, создание кемпингов и разработку электронных путеводителей, аудиогидов, а также закупку инвентаря и создание доступной среды для людей с инвалидностью, изменения включают порядок предоставления субсидий регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров.
"В рамках нацпроекта до 2030 года в России будет построено около 600 туристических объектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Понимаю важность этой задачи, Правительство России будет предоставлять субсидий регионам на эти цели. Это позволит главам субъектов комплексно подойти к развитию туристической отрасли на местах", - добавил Чернышенко.
"Отбор регионов, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будет проводить Минстрой России. Предложения по распределению средств будут далее рассмотрены президиумом правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера", - указали в сообщении.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссияПравительство РФДмитрий Чернышенко
 
 
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