https://ria.ru/20220222/turizm-1774439590.html

Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры

Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2022

Правительство направит средства на создание туристической инфраструктуры

Правительство России в 2022 году направит порядка 2,4 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, заявил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:25

2022-02-22T19:25

2022-02-22T19:25

туризм

туризм

новости - туризм

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в 2022 году направит порядка 2,4 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата."Ускорить развитие внутреннего туризма поручал нам Президент России Владимир Путин. В текущем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на создание инженерной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей", - сказал Чернышенко, комментируя изменения в госпрограмме "Развитие туризма".Он отметил, что средства пойдут на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительство дорог к новым комплексам. "Снижая нагрузку на бизнес – мы сокращаем время строительства объектов", - уточнил вице-премьер.Вице-премьер отметил, что кроме субсидий предпринимателям на обустройство пляжей, создание кемпингов и разработку электронных путеводителей, аудиогидов, а также закупку инвентаря и создание доступной среды для людей с инвалидностью, изменения включают порядок предоставления субсидий регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров."В рамках нацпроекта до 2030 года в России будет построено около 600 туристических объектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Понимаю важность этой задачи, Правительство России будет предоставлять субсидий регионам на эти цели. Это позволит главам субъектов комплексно подойти к развитию туристической отрасли на местах", - добавил Чернышенко."Отбор регионов, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будет проводить Минстрой России. Предложения по распределению средств будут далее рассмотрены президиумом правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера", - указали в сообщении.

https://ria.ru/20220222/mishustin-1774278504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, правительство рф, дмитрий чернышенко