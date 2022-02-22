https://ria.ru/20220222/turisty-1774294037.html

Турагенты попросили не штрафовать жителей ЛНР и ДНР за отмену поездок

Турагенты попросили не штрафовать жителей ЛНР и ДНР за отмену поездок - РИА Новости, 22.02.2022

Турагенты попросили не штрафовать жителей ЛНР и ДНР за отмену поездок

Турагенты попросили Ростуризм не взимать штраф с путешественников из Луганской и Донецкой народных республик за отмену поездок, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:02

2022-02-22T13:02

2022-02-22T13:02

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Турагенты попросили Ростуризм не взимать штраф с путешественников из Луганской и Донецкой народных республик за отмену поездок, рассказала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова."Вчера мы обратились в Ростуризм с просьбой поддержать их и, в случае аннуляции тура, не взимать штраф (с путевок, которые жители ЛНР и ДНР бронировали у российских туроператоров — Прим. ред). По закону, если аннуляция совершена по инициативе туриста не из-за подтвержденной болезни, оператор имеет право вернуть деньги по фактически понесенным затратам. Мы просим, чтобы деньги этим людям были возвращены в полном объеме", — сказала Осипова.Глава АТА отметила, что эта инициатива появилась после обращения в альянс турагентств Луганска и Донецка. "Мы с ними все время на связи. Наша дружба продолжается уже много лет. Мы решили, что именно так можем поддержать этих людей. Кто-то покупает и несет обувь, кто-то продукты, одеяла, а мы хотим помочь именно так", — добавила она.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР начали всеобщую мобилизацию, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, донецкая народная республика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), луганская народная республика, владимир путин, россия, новости - туризм, туризм, туристы