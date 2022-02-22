04:31 22.02.2022 (обновлено: 05:04 22.02.2022)
МИД Украины обвинил Россию "в нарушении целостности страны"
Представитель МИД Украины Николенко: Россия попрала основы международного права
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что решение России признать независимыми Луганскую и Донецкую народные республики не будет иметь правовых последствий, но усиливает обострение.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.
"Решение РФ о признании так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
По его словам, Киев считает действия Москвы "попыткой спровоцировать Украину". Он добавил, что "украинская дипломатия теперь использует весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта".
"Последующие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации", - отметили в МИД.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Стома