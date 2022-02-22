https://ria.ru/20220222/tselostnost-1774224703.html

МИД Украины обвинил Россию "в нарушении целостности страны"

МИД Украины обвинил Россию "в нарушении целостности страны" - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Украины обвинил Россию "в нарушении целостности страны"

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что решение России признать независимыми Луганскую и Донецкую народные республики не... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:31

2022-02-22T04:31

2022-02-22T05:04

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владимир зеленский

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что решение России признать независимыми Луганскую и Донецкую народные республики не будет иметь правовых последствий, но усиливает обострение.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Киев считает, что "такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ"."Решение РФ о признании так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей", - говорится в сообщении.По его словам, Киев считает действия Москвы "попыткой спровоцировать Украину". Он добавил, что "украинская дипломатия теперь использует весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

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Никита Стома

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