https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html
Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт"
Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 22.02.2022
Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт"
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) предоставил поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" технологию MultiSim Балансировщик – высокотехнологичное решение,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:11
2022-02-22T10:11
2022-02-22T12:39
новости компаний - экономика
билайн
поисковый отряд "лиза алерт"
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) предоставил поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" технологию MultiSim Балансировщик – высокотехнологичное решение, объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности, сообщает компания.Технология представляет собой роутер, в котором установлены 4 sim-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95%/ Общая максимальная скорость достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала и увеличение скорости."ЛизаАлерт" уже использует решение "Beeline AI - Поиск людей" - нейросеть для кратного ускорения обработки фотографий местности, полученных с БПЛА в местах поиска пропавших людей. На сегодняшний день с помощью этого решения обработано более 1,5 миллионов снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек."Одним из самых значимых и жизненно важных применений MultiSim является его использование в беспилотной авиации. MultiSim позволяет максимально оперативно выгрузить полученные с дрона снимки для дальнейшего анализа и обработки нейросетью "Beeline AI – Поиск людей". Это позволяет отряду оптимизировать работу и экономить время, перераспределяя ресурсы волонтеров", - отметили в компании.По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт" Евгения Герасимова, MultiSim отлично зарекомендовала себя для поисков в в сложных природных условия, ее использование кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью "Beeline AI – Поиск людей", что приводит к повышению эффективности поисковых практик.
https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, билайн, поисковый отряд "лиза алерт", россия, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости
. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн
) предоставил поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" технологию MultiSim Балансировщик – высокотехнологичное решение, объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности, сообщает компания.
Технология представляет собой роутер, в котором установлены 4 sim-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95%/ Общая максимальная скорость достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала и увеличение скорости.
"ЛизаАлерт" уже использует решение "Beeline AI - Поиск людей" - нейросеть для кратного ускорения обработки фотографий местности, полученных с БПЛА в местах поиска пропавших людей. На сегодняшний день с помощью этого решения обработано более 1,5 миллионов снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек.
"Одним из самых значимых и жизненно важных применений MultiSim является его использование в беспилотной авиации. MultiSim позволяет максимально оперативно выгрузить полученные с дрона снимки для дальнейшего анализа и обработки нейросетью "Beeline AI – Поиск людей". Это позволяет отряду оптимизировать работу и экономить время, перераспределяя ресурсы волонтеров", - отметили в компании.
По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт" Евгения Герасимова, MultiSim отлично зарекомендовала себя для поисков в в сложных природных условия, ее использование кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью "Beeline AI – Поиск людей", что приводит к повышению эффективности поисковых практик.
Опубликовано: Артем Смирнов