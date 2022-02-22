https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html

Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт"

Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 22.02.2022

Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт"

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) предоставил поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" технологию MultiSim Балансировщик – высокотехнологичное решение,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:11

2022-02-22T10:11

2022-02-22T12:39

новости компаний - экономика

билайн

поисковый отряд "лиза алерт"

россия

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) предоставил поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" технологию MultiSim Балансировщик – высокотехнологичное решение, объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности, сообщает компания.Технология представляет собой роутер, в котором установлены 4 sim-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95%/ Общая максимальная скорость достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала и увеличение скорости."ЛизаАлерт" уже использует решение "Beeline AI - Поиск людей" - нейросеть для кратного ускорения обработки фотографий местности, полученных с БПЛА в местах поиска пропавших людей. На сегодняшний день с помощью этого решения обработано более 1,5 миллионов снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек."Одним из самых значимых и жизненно важных применений MultiSim является его использование в беспилотной авиации. MultiSim позволяет максимально оперативно выгрузить полученные с дрона снимки для дальнейшего анализа и обработки нейросетью "Beeline AI – Поиск людей". Это позволяет отряду оптимизировать работу и экономить время, перераспределяя ресурсы волонтеров", - отметили в компании.По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт" Евгения Герасимова, MultiSim отлично зарекомендовала себя для поисков в в сложных природных условия, ее использование кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью "Beeline AI – Поиск людей", что приводит к повышению эффективности поисковых практик.

https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, поисковый отряд "лиза алерт", россия, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)