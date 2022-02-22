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В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика
Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:47
2022-02-22T10:07
происшествия
дтп
москва
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет. С места преступления он скрылся."Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка", — говорится в сообщении.
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происшествия, дтп, москва, россия
06:47 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022)
 
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика

Полиция задержала водителя такси, сбившего пятилетнего мальчика в центре Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет. С места преступления он скрылся.
"Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка", — говорится в сообщении.
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Опубликовано: Никита Стома
 
ПроисшествияДТПМоскваРоссия
 
 
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