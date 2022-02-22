https://ria.ru/20220222/taksist-1774233033.html

В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика

В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.02.2022

В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика

Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:47

2022-02-22T06:47

2022-02-22T10:07

происшествия

дтп

москва

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет. С места преступления он скрылся."Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html

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Никита Стома

происшествия, дтп, москва, россия