https://ria.ru/20220222/taksist-1774233033.html
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика
Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:47
2022-02-22T06:47
2022-02-22T10:07
происшествия
дтп
москва
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водитель такси, сбивший пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет. С места преступления он скрылся."Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, москва, россия
06:47 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022)
В Москве задержали таксиста, сбившего пятилетнего мальчика
Полиция задержала водителя такси, сбившего пятилетнего мальчика в центре Москвы