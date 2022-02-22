https://ria.ru/20220222/suverenitet-1774404861.html

Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины

Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины

Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:30

2022-02-22T17:30

2022-02-22T17:30

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

венгрия

виктор орбан

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774399067.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

венгрия

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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