Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины
Премьер Венгрии Орбан поддержал суверенитет Украины и усилия Евросоюза во имя мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мы поддерживаем суверенитет Украины - это я сказал украинскому президенту. Наша страна разделяет общие усилия ЕС во имя мира", - написал Орбан в Facebook.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев