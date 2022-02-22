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Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины
Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины
Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:30
2022-02-22T17:30
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
венгрия
виктор орбан
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774399067.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, венгрия, виктор орбан, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:30 22.02.2022
 
Премьер Венгрии заявил о поддержке суверенитета Украины

Премьер Венгрии Орбан поддержал суверенитет Украины и усилия Евросоюза во имя мира

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает суверенитет Украины и разделяет общие усилия ЕС во имя мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мы поддерживаем суверенитет Украины - это я сказал украинскому президенту. Наша страна разделяет общие усилия ЕС во имя мира", - написал Орбан в Facebook.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
17:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Швейцария не будет вводить санкции против России вместе с другими странами
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВенгрияВиктор ОрбанУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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