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Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну
Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну - РИА Новости, 22.02.2022
Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну
Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:12
2022-02-22T13:12
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по указанию отца выстрелил в прибывшего полицейского и ранил его в руку, сообщают местные правоохранители.По данным полиции, в понедельник днем мужчина подъехал на машине с двумя малолетними детьми за своим заказом в McDonald's, а увидев, что ему выдали не то, что он заказывал, вышел из себя и начал угрожать работникам пистолетом. Прибывший на вызов полицейский сказал мужчине выйти из машины, после чего стал вытаскивать его. В это время он заметил, что четырехлетний сын мужчины высунул пистолет из заднего окна и направил в его сторону. По указанию отца мальчик выстрелил в полицейского, но последний успел отвести оружие и получил только легкое ранение. Больше никто не пострадал, нарушителя задержали."Это грустный день для правоохранительных служб и нашего сообщества. То, что взрослый человек счел приемлемым сказать четырехлетнему сыну достать оружие и выстрелить в полицейского показывает, насколько далеко зашла у нас кампания против полиции", - заявила в релизе объединенного полицейского департамента агломерации Солт-Лейк шериф округа Роузи Ривера.В данный момент полиция расследует происшествие.
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Дарья Буймова
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в мире, mcdonald's corporation, сша
13:12 22.02.2022
 
Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну

Американец угрожал пистолетом в McDonald's, его четырехлетний сын выстрелил в полицейского

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по указанию отца выстрелил в прибывшего полицейского и ранил его в руку, сообщают местные правоохранители.
По данным полиции, в понедельник днем мужчина подъехал на машине с двумя малолетними детьми за своим заказом в McDonald's, а увидев, что ему выдали не то, что он заказывал, вышел из себя и начал угрожать работникам пистолетом. Прибывший на вызов полицейский сказал мужчине выйти из машины, после чего стал вытаскивать его. В это время он заметил, что четырехлетний сын мужчины высунул пистолет из заднего окна и направил в его сторону. По указанию отца мальчик выстрелил в полицейского, но последний успел отвести оружие и получил только легкое ранение. Больше никто не пострадал, нарушителя задержали.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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"Это грустный день для правоохранительных служб и нашего сообщества. То, что взрослый человек счел приемлемым сказать четырехлетнему сыну достать оружие и выстрелить в полицейского показывает, насколько далеко зашла у нас кампания против полиции", - заявила в релизе объединенного полицейского департамента агломерации Солт-Лейк шериф округа Роузи Ривера.
В данный момент полиция расследует происшествие.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреMcDonald's CorporationСША
 
 
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