Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну
Американец угрожал пистолетом в McDonald's, его четырехлетний сын выстрелил в полицейского
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по указанию отца выстрелил в прибывшего полицейского и ранил его в руку, сообщают местные правоохранители.
По данным полиции, в понедельник днем мужчина подъехал на машине с двумя малолетними детьми за своим заказом в McDonald's, а увидев, что ему выдали не то, что он заказывал, вышел из себя и начал угрожать работникам пистолетом. Прибывший на вызов полицейский сказал мужчине выйти из машины, после чего стал вытаскивать его. В это время он заметил, что четырехлетний сын мужчины высунул пистолет из заднего окна и направил в его сторону. По указанию отца мальчик выстрелил в полицейского, но последний успел отвести оружие и получил только легкое ранение. Больше никто не пострадал, нарушителя задержали.
"Это грустный день для правоохранительных служб и нашего сообщества. То, что взрослый человек счел приемлемым сказать четырехлетнему сыну достать оружие и выстрелить в полицейского показывает, насколько далеко зашла у нас кампания против полиции", - заявила в релизе объединенного полицейского департамента агломерации Солт-Лейк шериф округа Роузи Ривера.
В данный момент полиция расследует происшествие.
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Опубликовано: Дарья Буймова