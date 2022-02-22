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Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну

Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну - РИА Новости, 22.02.2022

Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's и приказал стрелять сыну

Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:12

2022-02-22T13:12

2022-02-22T13:12

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вооруженный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's из-за неправильного заказа в городе Мидвейл американского штата Юта, его четырехлетний сын по указанию отца выстрелил в прибывшего полицейского и ранил его в руку, сообщают местные правоохранители.По данным полиции, в понедельник днем мужчина подъехал на машине с двумя малолетними детьми за своим заказом в McDonald's, а увидев, что ему выдали не то, что он заказывал, вышел из себя и начал угрожать работникам пистолетом. Прибывший на вызов полицейский сказал мужчине выйти из машины, после чего стал вытаскивать его. В это время он заметил, что четырехлетний сын мужчины высунул пистолет из заднего окна и направил в его сторону. По указанию отца мальчик выстрелил в полицейского, но последний успел отвести оружие и получил только легкое ранение. Больше никто не пострадал, нарушителя задержали."Это грустный день для правоохранительных служб и нашего сообщества. То, что взрослый человек счел приемлемым сказать четырехлетнему сыну достать оружие и выстрелить в полицейского показывает, насколько далеко зашла у нас кампания против полиции", - заявила в релизе объединенного полицейского департамента агломерации Солт-Лейк шериф округа Роузи Ривера.В данный момент полиция расследует происшествие.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/strelba-1772386081.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, mcdonald's corporation, сша