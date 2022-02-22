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"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины

"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины - РИА Новости, 22.02.2022

"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины

США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:15

2022-02-22T02:15

2022-02-22T04:57

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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае гипотетического вторжения в эту страну, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.По его словам, в случае начала вооруженного конфликта на Украине США не намерены посылать свои войска для участия в боевых действиях."Мне нечего дополнить к тому, что уже сказал президент Джо Байден, когда он заявил, что не планирует отправлять американские войска воевать на Украине", — подчеркнул представитель Белого дома.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир зеленский, джо байден, денис пушилин, сша, донецкая народная республика, россия, лнр, признание днр и лнр в россии