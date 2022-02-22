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"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины
"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины - РИА Новости, 22.02.2022
"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины
США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:15
2022-02-22T04:57
в мире
владимир зеленский
джо байден
денис пушилин
сша
донецкая народная республика
россия
лнр
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае гипотетического вторжения в эту страну, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.По его словам, в случае начала вооруженного конфликта на Украине США не намерены посылать свои войска для участия в боевых действиях."Мне нечего дополнить к тому, что уже сказал президент Джо Байден, когда он заявил, что не планирует отправлять американские войска воевать на Украине", — подчеркнул представитель Белого дома.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/voyska-1774215279.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, денис пушилин, сша, донецкая народная республика, россия, лнр, признание днр и лнр в россии
02:15 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
 
"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины

Белый дом: США будут искать развязку кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки"

© REUTERS / Shuran HuangУчастник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Shuran Huang
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае гипотетического вторжения в эту страну, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Россия продолжает усугублять этот кризиса, который она же, в первую очередь, и создала. Мы продолжим проводить политику дипломатии до тех пор, пока не покатятся танки. Вместе с тем мы не питаем иллюзий относительно того, что может произойти дальше, и готовы будем дать решительный ответ", — сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
По его словам, в случае начала вооруженного конфликта на Украине США не намерены посылать свои войска для участия в боевых действиях.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:13
США заявили, что "ввод" войск России в Донбасс не будет "новым шагом"
"Мне нечего дополнить к тому, что уже сказал президент Джо Байден, когда он заявил, что не планирует отправлять американские войска воевать на Украине", — подчеркнул представитель Белого дома.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:00
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденДенис ПушилинСШАДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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