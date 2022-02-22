02:15 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
"Пока не покатятся танки": Белый дом высказался о кризисе вокруг Украины
Белый дом: США будут искать развязку кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки"
© REUTERS / Shuran HuangУчастник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США готовы продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", и готовы дать ответ России в случае гипотетического вторжения в эту страну, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Россия продолжает усугублять этот кризиса, который она же, в первую очередь, и создала. Мы продолжим проводить политику дипломатии до тех пор, пока не покатятся танки. Вместе с тем мы не питаем иллюзий относительно того, что может произойти дальше, и готовы будем дать решительный ответ", — сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
"Мне нечего дополнить к тому, что уже сказал президент Джо Байден, когда он заявил, что не планирует отправлять американские войска воевать на Украине", — подчеркнул представитель Белого дома.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Брыкин