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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/spekulyatsii-1774352211.html
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:43
2022-02-22T15:03
политика
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции на тему того, что Россия якобы хочет восстановить империю, однако эти сообщения не соответствуют действительности.“Конечно, я воспользуюсь случаем, вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве”, - сказал Путин.Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие, сказал Путин в обращении к гражданам РФ. Украина никогда не имела подлинной государственности, а начиная с 1991 года копировала чужие модели, отметил российский лидер. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/putin-1774352908.html
https://ria.ru/20220222/pretenzii-1774227190.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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политика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
14:43 22.02.2022 (обновлено: 15:03 22.02.2022)
 
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин

Президент Путин о признании ДНР и ЛНР: мы предвидели спекуляцию на тему империи

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции на тему того, что Россия якобы хочет восстановить империю, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
“Конечно, я воспользуюсь случаем, вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве”, - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие, сказал Путин в обращении к гражданам РФ. Украина никогда не имела подлинной государственности, а начиная с 1991 года копировала чужие модели, отметил российский лидер. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
05:26
В США заявили о "претензиях" Москвы на территорию Российской империи
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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