14:43 22.02.2022 (обновлено: 15:03 22.02.2022)
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин
Президент Путин о признании ДНР и ЛНР: мы предвидели спекуляцию на тему империи
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции на тему того, что Россия якобы хочет восстановить империю, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
“Конечно, я воспользуюсь случаем, вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве”, - сказал Путин.
Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие, сказал Путин в обращении к гражданам РФ. Украина никогда не имела подлинной государственности, а начиная с 1991 года копировала чужие модели, отметил российский лидер. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова