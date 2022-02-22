https://ria.ru/20220222/spekulyatsii-1774352211.html

В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин

В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:43

2022-02-22T14:43

2022-02-22T15:03

политика

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после решения о признании независимости ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции на тему того, что Россия якобы хочет восстановить империю, однако эти сообщения не соответствуют действительности.“Конечно, я воспользуюсь случаем, вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве”, - сказал Путин.Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие, сказал Путин в обращении к гражданам РФ. Украина никогда не имела подлинной государственности, а начиная с 1991 года копировала чужие модели, отметил российский лидер. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/putin-1774352908.html

https://ria.ru/20220222/pretenzii-1774227190.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии