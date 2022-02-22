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Минские соглашения существуют, заявили в ООН
Минские соглашения существуют, заявили в ООН - РИА Новости, 22.02.2022
Минские соглашения существуют, заявили в ООН
ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:04
2022-02-22T21:04
минские соглашения
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ООН, 22 фев – РИА Новости. ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.Ранее Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует. Он задал вопрос о том, с какой целью их исполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского лидера.
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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минские соглашения, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
21:04 22.02.2022
 
Минские соглашения существуют, заявили в ООН

Представитель генсека ООН Дюжаррик о словах Путина: Минские соглашения существуют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 22 фев – РИА Новости. ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует. Он задал вопрос о том, с какой целью их исполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
"По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского лидера.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Минские соглашенияЛуганская Народная РеспубликаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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