https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774455644.html
Минские соглашения существуют, заявили в ООН
Минские соглашения существуют, заявили в ООН - РИА Новости, 22.02.2022
Минские соглашения существуют, заявили в ООН
ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:04
2022-02-22T21:04
2022-02-22T21:04
минские соглашения
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ООН, 22 фев – РИА Новости. ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.Ранее Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует. Он задал вопрос о том, с какой целью их исполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского лидера.
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минские соглашения существуют, заявили в ООН
Представитель генсека ООН Дюжаррик о словах Путина: Минские соглашения существуют