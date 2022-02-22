https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774455644.html

Минские соглашения существуют, заявили в ООН

Минские соглашения существуют, заявили в ООН - РИА Новости, 22.02.2022

Минские соглашения существуют, заявили в ООН

ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:04

2022-02-22T21:04

2022-02-22T21:04

минские соглашения

луганская народная республика

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ООН, 22 фев – РИА Новости. ООН считает, что Минские соглашения продолжают существовать и являются путем к деэскалации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.Ранее Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует. Он задал вопрос о том, с какой целью их исполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского лидера.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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