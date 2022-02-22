https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774443525.html

Минских соглашений больше не существует, заявил Путин

Минских соглашений больше не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Минских соглашений больше не существует, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что после признания ДНР и ЛНР Минских соглашений больше не существует. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:42

2022-02-22T19:42

2022-02-22T20:21

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россия

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луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после признания ДНР и ЛНР Минских соглашений больше не существует."Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", — сказал он на пресс-конференции.Как отметил президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств."Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", — заявил российский лидер.Путин указал, что Россия также признала все принятые в ДНР и ЛНР документы, в которых в том числе указаны границы республик. Все спорные вопросы в этой сфере будут решаться путем мирных переговоров. Президент отметил: хотя сейчас это невозможно, в будущем получится.Российский лидер заявил, что лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались нейтралитета. И добавил: для нормализации отношений Украине надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась, Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что республики признаны в тех границах, в рамках которых их руководители осуществляют свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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"Их не существует" – Путин о несостоятельности Минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что после признания Донецкой и Луганской народных республик Минских соглашений больше не существует. 2022-02-22T19:42 true PT0M29S

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