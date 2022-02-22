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Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин
Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин
Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:31
2022-02-22T19:31
2022-02-22T19:53
в мире
минские соглашения
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши коллеги, когда мы с ними разговариваем, из Европы, говорят одно и то же, говорили одно и то же: да-да, надо идти по этому пути (выполнения минских соглашений – ред.). Но реально они не могли заставить своих партнёров из числа сегодняшнего руководства в Киеве это сделать, поэтому мы вынуждены были принять это решение", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
россия
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минские соглашения, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, европа
19:31 22.02.2022 (обновлено: 19:53 22.02.2022)
Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин
Президент Путин: Европа не смогла заставить Украину выполнить Минские договоренности