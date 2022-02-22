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Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин

Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, заявил Путин

Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:31

2022-02-22T19:31

2022-02-22T19:53

в мире

минские соглашения

россия

донбасс

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луганская народная республика

украина

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши коллеги, когда мы с ними разговариваем, из Европы, говорят одно и то же, говорили одно и то же: да-да, надо идти по этому пути (выполнения минских соглашений – ред.). Но реально они не могли заставить своих партнёров из числа сегодняшнего руководства в Киеве это сделать, поэтому мы вынуждены были принять это решение", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

россия

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, минские соглашения, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин, европа