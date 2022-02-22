https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440417.html

Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю

Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю - РИА Новости, 23.02.2022

Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю

Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, заявил президент России... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T19:29

2022-02-22T19:29

2022-02-23T01:49

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин."Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами, все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - сказал Путин журналистам.Непросто было добиться компромисса по минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию ситуации мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, непросто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований (ЛНР и ДНР - ред.) и принимать участие не хотели в минских договоренностях, и ставить подпись свою не хотели. Но все-таки компромисс был найден, и это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами", - сказал он на пресс-конференции.Путин напомнил, что под минскими соглашениями стоят подписи руководителей ранее непризнанных республик, один из которых был убит в результате террористического акта, он "погиб от рук сотрудника спецслужб Украины"."Здесь вопроса нет. Это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - сказал он.Россия занималась почти восемь лет минскими договоренностями, была заинтересована в их реализации, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не просто семь, почти восемь лет этим занимались, мы были - когда я говорю "мы", имею ввиду Россию, ну и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому, хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер", - сказал он на пресс-конференции.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, донбасс, политика, владимир путин