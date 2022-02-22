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Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю
Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю - РИА Новости, 23.02.2022
Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю
Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, заявил президент России... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T19:29
2022-02-23T01:49
ситуация в днр и лнр
в мире
донбасс
политика
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин."Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами, все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - сказал Путин журналистам.Непросто было добиться компромисса по минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию ситуации мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, непросто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований (ЛНР и ДНР - ред.) и принимать участие не хотели в минских договоренностях, и ставить подпись свою не хотели. Но все-таки компромисс был найден, и это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами", - сказал он на пресс-конференции.Путин напомнил, что под минскими соглашениями стоят подписи руководителей ранее непризнанных республик, один из которых был убит в результате террористического акта, он "погиб от рук сотрудника спецслужб Украины"."Здесь вопроса нет. Это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - сказал он.Россия занималась почти восемь лет минскими договоренностями, была заинтересована в их реализации, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не просто семь, почти восемь лет этим занимались, мы были - когда я говорю "мы", имею ввиду Россию, ну и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому, хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер", - сказал он на пресс-конференции.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, донбасс, политика, владимир путин
19:29 22.02.2022 (обновлено: 01:49 23.02.2022)
 
Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю

Президент Путин: усилиями Киева Минские соглашения были сведены к нулю

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин.
"Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами, все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - сказал Путин журналистам.
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Непросто было добиться компромисса по минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию ситуации мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, непросто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований (ЛНР и ДНР - ред.) и принимать участие не хотели в минских договоренностях, и ставить подпись свою не хотели. Но все-таки компромисс был найден, и это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами", - сказал он на пресс-конференции.
Путин напомнил, что под минскими соглашениями стоят подписи руководителей ранее непризнанных республик, один из которых был убит в результате террористического акта, он "погиб от рук сотрудника спецслужб Украины".
"Здесь вопроса нет. Это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Россия занималась почти восемь лет минскими договоренностями, была заинтересована в их реализации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не просто семь, почти восемь лет этим занимались, мы были - когда я говорю "мы", имею ввиду Россию, ну и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому, хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер", - сказал он на пресс-конференции.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреДонбассПолитикаВладимир Путин
 
 
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