Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На протяжении семи лет Россия на всех уровнях призывала выполнять эти договоренности", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По ее словам, все усилия российской стороны были направлены на то, чтобы пробудить заинтересованные стороны содействовать выполнению этих соглашений.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Маркова