https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774244619.html

Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова

Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022

Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова

Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:03

2022-02-22T09:03

2022-02-22T09:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На протяжении семи лет Россия на всех уровнях призывала выполнять эти договоренности", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, все усилия российской стороны были направлены на то, чтобы пробудить заинтересованные стороны содействовать выполнению этих соглашений.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)