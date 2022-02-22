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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774244619.html
Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова
Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022
Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова
Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:03
2022-02-22T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На протяжении семи лет Россия на всех уровнях призывала выполнять эти договоренности", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, все усилия российской стороны были направлены на то, чтобы пробудить заинтересованные стороны содействовать выполнению этих соглашений.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:03 22.02.2022
 
Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия семь лет призывала выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва на протяжении долгих лет призывала и побуждала выполнять минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На протяжении семи лет Россия на всех уровнях призывала выполнять эти договоренности", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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По ее словам, все усилия российской стороны были направлены на то, чтобы пробудить заинтересованные стороны содействовать выполнению этих соглашений.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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