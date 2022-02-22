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https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774232634.html
Постпред Украины при ООН призвал реализовать Минские соглашения
Постпред Украины при ООН призвал реализовать Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред Украины при ООН призвал реализовать Минские соглашения
Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, призывая Россию отозвать признание Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:45
2022-02-22T06:45
сергей кислица
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, призывая Россию отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица."Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html
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сергей кислица, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, признание днр и лнр в россии, оон
06:45 22.02.2022
 
Постпред Украины при ООН призвал реализовать Минские соглашения

Постпред Украины при ООН Кислица призвал решать конфликт имплементацией Минских соглашений

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев - РИА Новости. Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, призывая Россию отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.

"Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений, о чем говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента (России Владимира) Путина", - сказал Кислица на заседании СБ ООН.

"Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:24
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Сергей КислицаВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииООН
 
 
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