Постпред Украины при ООН призвал реализовать Минские соглашения
Постпред Украины при ООН Кислица призвал решать конфликт имплементацией Минских соглашений
© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 22 фев - РИА Новости. Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, призывая Россию отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.
"Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений, о чем говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента (России Владимира) Путина", - сказал Кислица на заседании СБ ООН.
"Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома