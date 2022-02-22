03:24 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Зеленский: решение России о признании ДНР и ЛНР означает выход из Минских соглашений
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "Нормандии". Это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы. Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на понедельник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
Опубликовано: Никита Стома