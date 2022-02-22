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Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений" - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:24
2022-02-22T06:52
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
киев
россия
ростовская область
украина
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "Нормандии". Это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы. Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на понедельник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220427.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
киев
россия
ростовская область
украина
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, киев, россия, ростовская область, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
03:24 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"

Зеленский: решение России о признании ДНР и ЛНР означает выход из Минских соглашений

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "Нормандии". Это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы. Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на понедельник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:20
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинКиевРоссияРостовская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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