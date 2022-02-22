03:20 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Председатель ОБСЕ Рау: признание Россией ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений.
"Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Стома