https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220427.html

ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений - РИА Новости, 22.02.2022

ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:20

2022-02-22T03:20

2022-02-22T06:52

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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