Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220427.html
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений - РИА Новости, 22.02.2022
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:20
2022-02-22T06:52
в мире
денис пушилин
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, обсе, збигнев рау, признание днр и лнр в россии
03:20 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Председатель ОБСЕ Рау: признание Россией ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений.

"Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины", - говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинОБСЕЗбигнев РауПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала