https://ria.ru/20220222/soglasheiya-1774228069.html

Постпред США в ООН заявила, что Путин "порвал в клочья" Минские соглашения

Постпред США в ООН заявила, что Путин "порвал в клочья" Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022

Постпред США в ООН заявила, что Путин "порвал в клочья" Минские соглашения

США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за решения России признать независимость ЛНР и ДНР, говорится в заявлении постпреда... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:41

2022-02-22T05:41

2022-02-22T09:42

в мире

оон

вашингтон

сша

линда томас-гринфилд

донбасс

владимир путин

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США поддерживают призыв Украины созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за решения России признать независимость ЛНР и ДНР, говорится в заявлении постпреда США при организации Линды Томас-Гринфилд."Действия России угрожают международному порядку, который со времен Второй мировой войны основывался на принципе, не позволяющем в одностороннем порядке менять границы другого государства", — утверждает она.В ходе же выступления на заседании Совета Безопасности ООН она обвинила Москву в том, что та "порвала в клочья Минские соглашения". "Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он (Владимир Путин — Прим. Ред.) на этом остановится", — заявила она.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.Так, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза 21 февраля рассказал, что переговорный процесс по Донбассу все это время находится на нулевой отметке — уровне 2015 года. Исходя из содержания встреч с украинскими коллегами можно сделать вывод, что Украина не собирается предоставлять особый статус для Донбасса и выполнять остальные пункты соглашений, заключил он.Обстановка в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию. Главы ЛНР и ДНР попросили Россию признать независимость их республик.Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, после которого Путин обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого президент подписал указы о признании республик Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774244619.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

вашингтон

сша

донбасс

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Никита Стома

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"Не будут никогда" – Козак о соблюдении Киевом Минских соглашений Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения. 2022-02-22T05:41 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, вашингтон, сша, линда томас-гринфилд, донбасс, владимир путин, признание днр и лнр в россии, совет безопасности оон