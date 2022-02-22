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Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам
Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам - РИА Новости, 22.02.2022
Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам
Сервис выдачи ковид-сертификатов по тесту на антитела доступен и работает в России, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:33
2022-02-22T14:33
2022-02-22T14:58
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коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сервис выдачи ковид-сертификатов по тесту на антитела доступен и работает в России, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сервис полностью доступен и работает", - сказал он на заседании координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусом.Россияне с понедельника получили возможность оформить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Сертификат можно получить однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу. Тест может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составляет шесть месяцев с даты получения результатов теста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирусы, сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19
14:33 22.02.2022 (обновлено: 14:58 22.02.2022)
Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам
Глава Минздрава Мурашко: сервис выдачи COVID-сертификатов по тесту на антитела доступен