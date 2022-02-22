https://ria.ru/20220222/sertifikaty-1774347571.html

Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам

Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам - РИА Новости, 22.02.2022

Мурашко рассказал о работе сервиса выдачи COVID-сертификатов по антителам

Сервис выдачи ковид-сертификатов по тесту на антитела доступен и работает в России, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:33

2022-02-22T14:33

2022-02-22T14:58

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сервис выдачи ковид-сертификатов по тесту на антитела доступен и работает в России, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сервис полностью доступен и работает", - сказал он на заседании координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусом.Россияне с понедельника получили возможность оформить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Сертификат можно получить однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу. Тест может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составляет шесть месяцев с даты получения результатов теста.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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