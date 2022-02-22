https://ria.ru/20220222/sertifikatsiya-1774419423.html

Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022

Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:11

2022-02-22T18:11

2022-02-22T18:11

экономика

олаф шольц

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода."Сертификация оператора "Северного потока 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики, что угрозы снабжению нет (в случае начала использования трубопровода). Ее (оценки) больше нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы правонарушением", - заявил представитель ведомства.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, олаф шольц, северный поток — 2, германия, в мире