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Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:11
2022-02-22T18:11
экономика
олаф шольц
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода."Сертификация оператора "Северного потока 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики, что угрозы снабжению нет (в случае начала использования трубопровода). Ее (оценки) больше нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы правонарушением", - заявил представитель ведомства.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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экономика, олаф шольц, северный поток — 2, германия, в мире
18:11 22.02.2022
 
Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор подтвердил приостановку сертификации газопровода "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока — 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка последней трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
"Сертификация оператора "Северного потока 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики, что угрозы снабжению нет (в случае начала использования трубопровода). Ее (оценки) больше нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы правонарушением", - заявил представитель ведомства.
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Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ЭкономикаОлаф ШольцСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
 
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