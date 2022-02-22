Регулятор ФРГ подтвердил приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор подтвердил приостановку сертификации газопровода "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка последней трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
"Сертификация оператора "Северного потока 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики, что угрозы снабжению нет (в случае начала использования трубопровода). Ее (оценки) больше нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы правонарушением", - заявил представитель ведомства.
Опубликовано: Ольга Филиппова