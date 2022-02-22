20:40 22.02.2022 (обновлено: 23:42 22.02.2022)
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам
Reuters: США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам
© AP Photo / Brynn AndersonКапитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Brynn Anderson
Капитолий в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине.
"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.
США могут внести в черный список российские компании, признанные военными конечными пользователями, за их предполагаемую связь с ВС РФ. Согласно агентству, американским компаниям придется получать разрешения для предоставления этим пользователям ряда определенных товаров. При этом круг этих товаров будет расширен.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова