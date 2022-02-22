https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774452234.html

СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам

СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам - РИА Новости, 22.02.2022

СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам

США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:40

2022-02-22T20:40

2022-02-22T23:42

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине."Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.США могут внести в черный список российские компании, признанные военными конечными пользователями, за их предполагаемую связь с ВС РФ. Согласно агентству, американским компаниям придется получать разрешения для предоставления этим пользователям ряда определенных товаров. При этом круг этих товаров будет расширен.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774413182.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, санкции в отношении россии