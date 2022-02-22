Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774452234.html
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам - РИА Новости, 22.02.2022
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам
США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:40
2022-02-22T23:42
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758003674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501d02969a370b362897b99230fd8f50.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине."Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.США могут внести в черный список российские компании, признанные военными конечными пользователями, за их предполагаемую связь с ВС РФ. Согласно агентству, американским компаниям придется получать разрешения для предоставления этим пользователям ряда определенных товаров. При этом круг этих товаров будет расширен.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html
https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774413182.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758003674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_276a02ea3da79a40eb5e2062ebb5d6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, санкции в отношении россии
20:40 22.02.2022 (обновлено: 23:42 22.02.2022)
 
СМИ: США могут ограничить доступ России к американским товарам

Reuters: США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам

© AP Photo / Brynn AndersonКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
Капитолий в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам - от техники до полупроводников и деталей самолетов - в случае эскалации на Украине.
"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:12
Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
США могут внести в черный список российские компании, признанные военными конечными пользователями, за их предполагаемую связь с ВС РФ. Согласно агентству, американским компаниям придется получать разрешения для предоставления этим пользователям ряда определенных товаров. При этом круг этих товаров будет расширен.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:53
Депутат бундестага: ФРГ искала предлог для остановки "Северного потока — 2"
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала