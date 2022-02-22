https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774448783.html

Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК

Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 22.02.2022

Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК

Евросоюз готовит "первый ответ" России из-за ситуации с Украиной, его меры будут расширены в случае дальнейших шагов РФ, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T20:17

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз готовит "первый ответ" России из-за ситуации с Украиной, его меры будут расширены в случае дальнейших шагов РФ, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции после совета министров стран ЕС по общим делам."Мы предлагаем набор санкций… Набор мер состоит из первого нашего ответа, и он будет расширен в случае дальнейших российских действий", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774439449.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, марош шефчович