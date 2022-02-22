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Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК
Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 22.02.2022
Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК
Евросоюз готовит "первый ответ" России из-за ситуации с Украиной, его меры будут расширены в случае дальнейших шагов РФ, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:16
2022-02-22T20:17
санкции
санкции в отношении россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз готовит "первый ответ" России из-за ситуации с Украиной, его меры будут расширены в случае дальнейших шагов РФ, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции после совета министров стран ЕС по общим делам."Мы предлагаем набор санкций… Набор мер состоит из первого нашего ответа, и он будет расширен в случае дальнейших российских действий", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, марош шефчович
20:16 22.02.2022 (обновлено: 20:17 22.02.2022)
 
Евросоюз готовит первый пакет санкций против России, заявили в ЕК

Вице-президент ЕК Шефчович: Евросоюз готовит первый ответ России из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз готовит "первый ответ" России из-за ситуации с Украиной, его меры будут расширены в случае дальнейших шагов РФ, заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции после совета министров стран ЕС по общим делам.
"Мы предлагаем набор санкций… Набор мер состоит из первого нашего ответа, и он будет расширен в случае дальнейших российских действий", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 19:25
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияМарош Шефчович
 
 
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