https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774414381.html
Европа предпочитает увязывать экономику с политикой, заявили в МИД
Европа предпочитает увязывать экономику с политикой, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Европа предпочитает увязывать экономику с политикой, заявили в МИД
Газопровод "Северный поток — 2" готов, но Европе не нужна реальность, она предпочитает увязывать экономику с политикой, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:54
2022-02-22T17:54
2022-02-22T18:13
санкции
санкции в отношении россии
северный поток — 2
европа
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экономика
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" готов, но Европе не нужна реальность, она предпочитает увязывать экономику с политикой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода."Вся история в общем-то вокруг этого: наше энергетическое взаимодействия с Европой не дает покоя США", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"*."Сам проект готов, все готово, но на протяжении нескольких месяцев пуска нет. На сегодняшний день они объявили, что отзывают процедуру согласования. Им не нужна реальность… им нужно только одно: непосредственно увязать политику и энергетический сектор", - отметила Захарова.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, северный поток — 2, европа, германия, экономика, олаф шольц, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
17:54 22.02.2022 (обновлено: 18:13 22.02.2022)
Европа предпочитает увязывать экономику с политикой, заявили в МИД
МИД о санкциях против России: "Северный поток — 2" готов, но Европе не нужна реальность