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Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы
Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы - РИА Новости, 22.02.2022
Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что санкции Британии против пяти российских банков никак не скажутся на работе... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:19
2022-02-22T17:19
россия
в мире
санкции в отношении россии
борис джонсон
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что санкции Британии против пяти российских банков никак не скажутся на работе финансовой системы.Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех российских бизнесменов в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В списке банки "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк"."Никак не скажутся", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, как санкции скажутся на работе финансовой системы."Не знаю, почему с ними связаны, наверное, потому что они в Крыму работают. Никак санкции не скажутся, никто ничего не почувствует. Потому что они, за исключением Промсвязьбанка, фактически работают в условиях санкций. Но Промсвязьбанк уже давно ожидал и готов к таким решениям", - добавил Аксаков.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
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россия, в мире, санкции в отношении россии, борис джонсон, великобритания
17:19 22.02.2022
 
Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы

Депутат Аксаков: санкции Британии против банков не скажутся на работе финансовой системы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании у здания МИД России
Автомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании у здания МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что санкции Британии против пяти российских банков никак не скажутся на работе финансовой системы.
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех российских бизнесменов в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В списке банки "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк".
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
17:12
The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
"Никак не скажутся", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, как санкции скажутся на работе финансовой системы.
"Не знаю, почему с ними связаны, наверное, потому что они в Крыму работают. Никак санкции не скажутся, никто ничего не почувствует. Потому что они, за исключением Промсвязьбанка, фактически работают в условиях санкций. Но Промсвязьбанк уже давно ожидал и готов к таким решениям", - добавил Аксаков.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:19
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
РоссияВ миреСанкции в отношении РоссииБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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