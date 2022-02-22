https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774402133.html

Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы

Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы - РИА Новости, 22.02.2022

Депутат: санкции против банков не скажутся на работе финансовой системы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что санкции Британии против пяти российских банков никак не скажутся на работе... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:19

2022-02-22T17:19

2022-02-22T17:19

россия

в мире

санкции в отношении россии

борис джонсон

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что санкции Британии против пяти российских банков никак не скажутся на работе финансовой системы.Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех российских бизнесменов в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В списке банки "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк"."Никак не скажутся", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, как санкции скажутся на работе финансовой системы."Не знаю, почему с ними связаны, наверное, потому что они в Крыму работают. Никак санкции не скажутся, никто ничего не почувствует. Потому что они, за исключением Промсвязьбанка, фактически работают в условиях санкций. Но Промсвязьбанк уже давно ожидал и готов к таким решениям", - добавил Аксаков.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, санкции в отношении россии, борис джонсон, великобритания