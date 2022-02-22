https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774385743.html
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России - РИА Новости, 22.02.2022
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:23
2022-02-22T16:23
2022-02-22T16:23
валентина матвиенко
россия
политика
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", - сказала она журналистам.По словам спикера, новые санкции являются для России новым экзаменом, который она выдержит."Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, политика, в мире, санкции в отношении россии
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
Спикер СФ Матвиенко: антироссийские санкции могут нанести больший урон тем, кто их вводит