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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774385743.html
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России - РИА Новости, 22.02.2022
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России
Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:23
2022-02-22T16:23
валентина матвиенко
россия
политика
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", - сказала она журналистам.По словам спикера, новые санкции являются для России новым экзаменом, который она выдержит."Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало", - заявила Матвиенко.
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валентина матвиенко, россия, политика, в мире, санкции в отношении россии
16:23 22.02.2022
 
Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России

Спикер СФ Матвиенко: антироссийские санкции могут нанести больший урон тем, кто их вводит

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", - сказала она журналистам.
По словам спикера, новые санкции являются для России новым экзаменом, который она выдержит.
"Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало", - заявила Матвиенко.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Валентина МатвиенкоРоссияПолитикаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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