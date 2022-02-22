https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774385743.html

Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России

Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России - РИА Новости, 22.02.2022

Матвиенко: санкции могут нанести больший урон их авторам, чем России

Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:23

2022-02-22T16:23

2022-02-22T16:23

валентина матвиенко

россия

политика

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", - сказала она журналистам.По словам спикера, новые санкции являются для России новым экзаменом, который она выдержит."Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

валентина матвиенко, россия, политика, в мире, санкции в отношении россии