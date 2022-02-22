В Еврокомиссии рассказали, кого затронут санкции Евросоюза
Санкции ЕС затронут голосовавших за признание ДНР и ЛНР и работающих в этих регионах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС затронут лиц, "голосовавших" за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающие в этих регионах организации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Эти санкции будут направлены против тех лиц, которые приняли решение, которые голосовали за признание этих областей. Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году – ред.). Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах", - сообщил он.
Мамер подчеркнул, что "предложения (по новым санкциям – ред.) не являются просто отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева