Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362935.html
В Еврокомиссии рассказали, кого затронут санкции Евросоюза
В Еврокомиссии рассказали, кого затронут санкции Евросоюза - РИА Новости, 22.02.2022
В Еврокомиссии рассказали, кого затронут санкции Евросоюза
Санкции ЕС затронут лиц, "голосовавших" за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающие в этих регионах организации, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:20
2022-02-22T15:20
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5a0e2835bfbe4b073eefc9dcd03f0058.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС затронут лиц, "голосовавших" за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающие в этих регионах организации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Эти санкции будут направлены против тех лиц, которые приняли решение, которые голосовали за признание этих областей. Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году – ред.). Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах", - сообщил он.Мамер подчеркнул, что "предложения (по новым санкциям – ред.) не являются просто отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_01f742543bb95dcdbf50d517a2fe1a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии, владимир путин
15:20 22.02.2022
 
В Еврокомиссии рассказали, кого затронут санкции Евросоюза

Санкции ЕС затронут голосовавших за признание ДНР и ЛНР и работающих в этих регионах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС затронут лиц, "голосовавших" за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающие в этих регионах организации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Эти санкции будут направлены против тех лиц, которые приняли решение, которые голосовали за признание этих областей. Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году – ред.). Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах", - сообщил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД
Мамер подчеркнул, что "предложения (по новым санкциям – ред.) не являются просто отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала