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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774346758.html
В Польше призвали к остановке "Северного потока — 2"
В Польше призвали к остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
В Польше призвали к остановке "Северного потока — 2"
Остановка проекта "Северный поток — 2" должна стать одной из первых санкций в отношении России, считает вице-премьер правительства Польши, министр... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:30
2022-02-22T14:30
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
северный поток — 2
украина
донбасс
природный газ
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" должна стать одной из первых санкций в отношении России, считает вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин."Никто не должен иметь сомнений, что предоставление новых инструментов для шантажа Европы – это тупиковый путь. Остановка проекта "Северный поток — 2" должна стать одной из первых санкций для... России", - написал он в Twitter.Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В свою очередь Россия не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774344875.html
https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316130.html
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Владимир Лаврентьев
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, северный поток — 2, украина, донбасс, природный газ, польша
14:30 22.02.2022
 
В Польше призвали к остановке "Северного потока — 2"

Вице-премьер Польши Сасин призвал к остановке "Северного потока — 2" в качестве санкций

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" должна стать одной из первых санкций в отношении России, считает вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин.
"Никто не должен иметь сомнений, что предоставление новых инструментов для шантажа Европы – это тупиковый путь. Остановка проекта "Северный поток — 2" должна стать одной из первых санкций для... России", - написал он в Twitter.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:22
Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока — 2"
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В свою очередь Россия не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияСеверный поток — 2УкраинаДонбассПриродный газПольша
 
 
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