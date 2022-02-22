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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774289702.html
Джонсон пригрозил России жесткими санкциями
Джонсон пригрозил России жесткими санкциями - РИА Новости, 22.02.2022
Джонсон пригрозил России жесткими санкциями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы. Его... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:58
2022-02-22T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
великобритания
признание днр и лнр в россии
владимир зеленский
денис пушилин
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы. Его слова приводит телеканал Sky News."Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение... Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности", — заявил политик.По словам Джонсона, дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного "вторжения" на Украину."Боюсь, все свидетельствует о том, что президент (России Владимир — Прим. Ред.) Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой", — сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, великобритания, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, киев, ростовская область, нато, ситуация в днр и лнр
11:58 22.02.2022 (обновлено: 12:39 22.02.2022)
 
Джонсон пригрозил России жесткими санкциями

Премьер Британии Джонсон пригрозил России ввести жесткие санкции из-за признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы. Его слова приводит телеканал Sky News.
"Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение... Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности", — заявил политик.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС примет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, заявил Ле Дриан
По словам Джонсона, дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного "вторжения" на Украину.
"Боюсь, все свидетельствует о том, что президент (России Владимир — Прим. Ред.) Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой", — сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВеликобританияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ЗеленскийДенис ПушилинКиевРостовская областьНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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