https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774289702.html

Джонсон пригрозил России жесткими санкциями

Джонсон пригрозил России жесткими санкциями - РИА Новости, 22.02.2022

Джонсон пригрозил России жесткими санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы. Его... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:58

2022-02-22T11:58

2022-02-22T12:39

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россия

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денис пушилин

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы. Его слова приводит телеканал Sky News."Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение... Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности", — заявил политик.По словам Джонсона, дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного "вторжения" на Украину."Боюсь, все свидетельствует о том, что президент (России Владимир — Прим. Ред.) Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой", — сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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