ЕС примет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, заявил Ле Дриан
Глава МИД Франции заявил, что ЕС примет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС примет санкции против России из-за ее признания ДНР и ЛНР.
"Мы должны проявить жёсткость в ответ на неприемлемые действия России и солидарность в отношении Украины. Президент (Франции Эммануэль) Макрон вчера вечером поговорил с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Также европейцы покажут своё единство сегодня. Мы, конечно, примем санкции", - сказал Ле Дриан, выступая перед началом министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".
Опубликовано: Дарья Буймова