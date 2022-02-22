Пекресс призвала к жестким санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР
Кандидат в президенты Франции Пекресс призвала к жестким санкциям против России
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс призвала ЕС ввести жёсткие адресные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Нужно сделать все, чтобы не допустить эскалацию и вызвать электрошок. Что мы можем сделать? Во-первых, это санкции. Нужно, чтобы ЕС согласился на жесткие санкции, адресные экономические санкции, чтобы не допустить наступления (на Украину - ред.)", - сказала Пекресс в эфире France Inter.
Она также отметила, что осуждает решение России, "которое является нарушением международного права".
Опубликовано: Екатерина Зайцева