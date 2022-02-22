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Пекресс призвала к жестким санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР
Пекресс призвала к жестким санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Пекресс призвала к жестким санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс призвала ЕС ввести жёсткие адресные санкции против России из-за... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:07
2022-02-22T11:07
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
владимир путин
франция
нато
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс призвала ЕС ввести жёсткие адресные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Нужно сделать все, чтобы не допустить эскалацию и вызвать электрошок. Что мы можем сделать? Во-первых, это санкции. Нужно, чтобы ЕС согласился на жесткие санкции, адресные экономические санкции, чтобы не допустить наступления (на Украину - ред.)", - сказала Пекресс в эфире France Inter.Она также отметила, что осуждает решение России, "которое является нарушением международного права".
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луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, владимир путин, франция, нато, валери пекресс
11:07 22.02.2022
 
Пекресс призвала к жестким санкциям против России из-за признания ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты Франции Пекресс призвала к жестким санкциям против России

© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс призвала ЕС ввести жёсткие адресные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
06:29
Франция в ООН призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР
"Нужно сделать все, чтобы не допустить эскалацию и вызвать электрошок. Что мы можем сделать? Во-первых, это санкции. Нужно, чтобы ЕС согласился на жесткие санкции, адресные экономические санкции, чтобы не допустить наступления (на Украину - ред.)", - сказала Пекресс в эфире France Inter.
Она также отметила, что осуждает решение России, "которое является нарушением международного права".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинФранцияНАТОВалери Пекресс
 
 
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