Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
МИД Австралии заявил о готовности объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
Гавань в Сиднее, Австралия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД страны.
"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Как отмечается, Австралия тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС и другими правительствами по всему миру.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева