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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774245682.html
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:08
2022-02-22T09:08
в мире
австралия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
денис пушилин
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД страны."Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.Как отмечается, Австралия тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС и другими правительствами по всему миру.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Екатерина Зайцева
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в мире, австралия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, сша
09:08 22.02.2022
 
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

МИД Австралии заявил о готовности объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

CC BY-SA 2.0 / Rosino / Sydney, Australia [2010]Гавань в Сиднее, Австралия
Гавань в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Rosino / Sydney, Australia [2010]
Гавань в Сиднее, Австралия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД страны.
"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
04:50
В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса
Как отмечается, Австралия тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС и другими правительствами по всему миру.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреАвстралияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДенис ПушилинСША
 
 
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