https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774245682.html

Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:08

2022-02-22T09:08

2022-02-22T09:08

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австралия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц РФ в связи с признанием ЛНР и ДНР, говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД страны."Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.Как отмечается, Австралия тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС и другими правительствами по всему миру.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, сша