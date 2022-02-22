https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774230261.html

СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике

СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике - РИА Новости, 22.02.2022

СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике

Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:14

2022-02-22T06:14

2022-02-22T06:14

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ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Ранее издание со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников. Кроме этого, источники газеты не исключили возможность санкций в финансовой сфере, однако деталей не привели.Во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио рассматривает признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, мид японии‎, владимир путин, россия, япония, признание днр и лнр в россии