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СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике
СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике - РИА Новости, 22.02.2022
СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике
Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:14
2022-02-22T06:14
в мире
мид японии‎
владимир путин
россия
япония
признание днр и лнр в россии
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ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Ранее издание со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников. Кроме этого, источники газеты не исключили возможность санкций в финансовой сфере, однако деталей не привели.Во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио рассматривает признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, мид японии‎, владимир путин, россия, япония, признание днр и лнр в россии
06:14 22.02.2022
 
СМИ: Япония "осторожна" в вопросе санкций против России в энергетике

Yomiuri: Япония "с осторожностью" подходит к вопросу о санкциях против России в энергетике

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Что касается возможности санкций в энергетической сфере, то Япония, как и страны "большой семерки", подходит к этому с осторожностью. Это связано с тем, что около десяти процентов сжиженного природного газа импортируется (в Японию. — Прим. ред.) из России, и если санкции будут введены, это может привести к остановке поставок из России", — отмечается в статье.
Ранее издание со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников. Кроме этого, источники газеты не исключили возможность санкций в финансовой сфере, однако деталей не привели.
Во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио рассматривает признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
04:46
Японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:14
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреМИД Японии‎Владимир ПутинРоссияЯпонияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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