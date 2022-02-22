04:46 22.02.2022 (обновлено: 06:56 22.02.2022)
СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России
FNN: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России из-за Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Мнение японцев относительно необходимости введения правительством Японии санкций в отношении России из-за ситуации на Украине разделились примерно поровну, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного совместно газетой "Санкэй" и телеканалом FNN.
Так, 43,9% респондентов высказались в пользу введения санкций, а 44,1% выступили против.
Опрос проводился 19 и 20 февраля. Общее число респондентов не уточняется.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуаций вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.
Опубликовано: Никита Стома