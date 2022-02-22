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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774225225.html
СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России
СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России
Мнение японцев относительно необходимости введения правительством Японии санкций в отношении России из-за ситуации на Украине разделились примерно поровну,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:46
2022-02-22T06:56
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
япония
россия
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Мнение японцев относительно необходимости введения правительством Японии санкций в отношении России из-за ситуации на Украине разделились примерно поровну, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного совместно газетой "Санкэй" и телеканалом FNN.Так, 43,9% респондентов высказались в пользу введения санкций, а 44,1% выступили против.Опрос проводился 19 и 20 февраля. Общее число респондентов не уточняется.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуаций вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214002.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, япония, россия, санкции в отношении россии, токио, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
04:46 22.02.2022 (обновлено: 06:56 22.02.2022)
 
СМИ: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России

FNN: японцы разделились во мнении о необходимости санкций против России из-за Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Мнение японцев относительно необходимости введения правительством Японии санкций в отношении России из-за ситуации на Украине разделились примерно поровну, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного совместно газетой "Санкэй" и телеканалом FNN.
Так, 43,9% респондентов высказались в пользу введения санкций, а 44,1% выступили против.
Опрос проводился 19 и 20 февраля. Общее число респондентов не уточняется.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:00
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуаций вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииТокиоЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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