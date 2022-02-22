https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214288.html

Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России

Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:02

2022-02-22T02:02

2022-02-22T02:29

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, лиз трасс, дмитрий кулеба, лондон