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Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:02
2022-02-22T02:29
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
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украина
лиз трасс
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, лиз трасс, дмитрий кулеба, лондон
02:02 22.02.2022 (обновлено: 02:29 22.02.2022)
 
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России

Глава МИД Британии Трасс сообщила, что обсудила с Кулебой санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Переговорила с Дмитрием Кулебой, чтобы выразить Украине мою полную поддержку и обсудила санкции, которые Великобритания введет в отношении России вместе со своими союзниками", - написала Трасс.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛиз ТрассДмитрий КулебаЛондон
 
 
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