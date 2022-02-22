02:02 22.02.2022 (обновлено: 02:29 22.02.2022)
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России
Глава МИД Британии Трасс сообщила, что обсудила с Кулебой санкции против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Переговорила с Дмитрием Кулебой, чтобы выразить Украине мою полную поддержку и обсудила санкции, которые Великобритания введет в отношении России вместе со своими союзниками", - написала Трасс.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Стома