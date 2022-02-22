https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774208112.html

Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России

Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергнет санкции против России, если ФРГ их предложит в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:09

2022-02-22T01:09

2022-02-22T06:45

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

альтернатива для германии (партия)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергнет санкции против России, если ФРГ их предложит в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, альтернатива для германии (партия), признание днр и лнр в россии