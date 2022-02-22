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Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России
Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергнет санкции против России, если ФРГ их предложит в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:09
2022-02-22T06:45
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
альтернатива для германии (партия)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергнет санкции против России, если ФРГ их предложит в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, альтернатива для германии (партия), признание днр и лнр в россии
01:09 22.02.2022 (обновлено: 06:45 22.02.2022)
 
Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России

Глава АдГ Крупалла: если Германия предложит санкции против России, партия их отвергнет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергнет санкции против России, если ФРГ их предложит в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла.
"Мы отвергаем санкции. Они способствуют эскалации, а не миру", - сказал Крупалла, отвечая на вопрос, будет ли партия голосовать за принятие санкций против РФ, если их предложат ввести в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:59
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассАльтернатива для Германии (партия)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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