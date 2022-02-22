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Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России
Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:43
2022-02-22T05:01
в мире
россия
лиз трасс
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, лиз трасс, признание днр и лнр в россии
00:43 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
 
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России

Глава МИД Британии подтвердила, что санкции Лондона против России объявят во вторник

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter.
"Завтра мы объявим о новых санкции в отношении России в ответ на их нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияЛиз ТрассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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