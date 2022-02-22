https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774204889.html

Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России

Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России

Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:43

2022-02-22T00:43

2022-02-22T05:01

в мире

россия

лиз трасс

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, лиз трасс, признание днр и лнр в россии