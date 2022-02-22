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Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России
Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:43
2022-02-22T00:43
2022-02-22T05:01
в мире
россия
лиз трасс
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс на своей странице в Twitter.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лиз трасс, признание днр и лнр в россии
00:43 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
Глава МИД Британии подтвердила планы объявить санкции против России
Глава МИД Британии подтвердила, что санкции Лондона против России объявят во вторник