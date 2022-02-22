https://ria.ru/20220222/salyut-1774430662.html
Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР. Прямая трансляция
Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.02.2022
Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР. Прямая трансляция
В Луганске запускают праздничный фейерверк в честь признания суверенитета республики Россией. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:57
2022-02-22T18:57
2022-02-22T18:57
лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_46a550a1ba48512d04b2b66ae8345301.jpg
В Луганске запускают праздничный фейерверк в честь признания суверенитета республики Россией.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425701_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_93831930cb2f51db316c11b70f74d7da.jpg
LIVE: Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР
LIVE: Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР
2022-02-22T18:57
true
PT21M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, признание днр и лнр в россии, видео
Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР. Прямая трансляция
В Луганске запускают праздничный фейерверк в честь признания суверенитета республики Россией.
2022-02-22T18:57
true
PT21M05S
Салют в Луганске в честь признания независимости ЛНР. Прямая трансляция
В Луганске запускают праздничный фейерверк в честь признания суверенитета республики Россией.
Опубликовано: Кирилл Иванников