https://ria.ru/20220222/sabotazh-1774223649.html

Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук

Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук

Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:13

2022-02-22T04:13

2022-02-22T04:54

владимир путин

джо байден

россия

луганская народная республика

донбасс

северный поток — 2

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя решение о признании независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В самое ближайшие время, по мнению эксперта, "Запад начнет запускать свои антироссийские санкции, о которых постоянно говорит в последнее время". "Начнут, скорее всего, с индивидуальных санкций против официальных лиц, близких к Кремлю, дальше расширят их на крупный бизнес, имеющий стратегическое значение, потом — на финансовый сектор, затем — на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. "Северный поток — 2" будет заморожен. Хотя в энергетическом секторе санкции будут водиться аккуратно, чтобы не навредить себе. Отказываться от российской нефти и газа будут постепенно", — считает эксперт.Влиять на масштаб и интенсивность санкций, по мнению эксперта, "будет развитие событий в Донецке и в Луганске". Худший сценарий, сказал он, — "если возникнет вероятность столкновения с украинскими силами". "Хотя встреча Владимира Путина с Джо Байденом теперь вряд ли состоится, но в дипломатических усилиях последняя точка не поставлена", — заключил Тимофеев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ispolzovanie-1774220832.html

https://ria.ru/20220222/ssha-1774215637.html

россия

луганская народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, джо байден, россия, луганская народная республика, донбасс, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, минские соглашения, признание днр и лнр в россии