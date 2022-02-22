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Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук
Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук
Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:13
2022-02-22T04:54
владимир путин
джо байден
россия
луганская народная республика
донбасс
северный поток — 2
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя решение о признании независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В самое ближайшие время, по мнению эксперта, "Запад начнет запускать свои антироссийские санкции, о которых постоянно говорит в последнее время". "Начнут, скорее всего, с индивидуальных санкций против официальных лиц, близких к Кремлю, дальше расширят их на крупный бизнес, имеющий стратегическое значение, потом — на финансовый сектор, затем — на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. "Северный поток — 2" будет заморожен. Хотя в энергетическом секторе санкции будут водиться аккуратно, чтобы не навредить себе. Отказываться от российской нефти и газа будут постепенно", — считает эксперт.Влиять на масштаб и интенсивность санкций, по мнению эксперта, "будет развитие событий в Донецке и в Луганске". Худший сценарий, сказал он, — "если возникнет вероятность столкновения с украинскими силами". "Хотя встреча Владимира Путина с Джо Байденом теперь вряд ли состоится, но в дипломатических усилиях последняя точка не поставлена", — заключил Тимофеев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ispolzovanie-1774220832.html
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луганская народная республика
донбасс
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владимир путин, джо байден, россия, луганская народная республика, донбасс, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, минские соглашения, признание днр и лнр в россии
04:13 22.02.2022 (обновлено: 04:54 22.02.2022)
 
Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук

Эксперт Тимофеев: расчет Запада и Украины на саботаж Минских соглашений не оправдался

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя решение о признании независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Расчет Украины и Запада, что за саботаж Минских соглашений им ничего не будет, не оправдался. Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации. Почти семь лет наша дипломатия считала Минские соглашения безальтернативными. Но из-за поведения Киева, Вашингтона и Брюсселя они давно утратили свой смысл", — сказал Тимофеев.

В самое ближайшие время, по мнению эксперта, "Запад начнет запускать свои антироссийские санкции, о которых постоянно говорит в последнее время".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Использовать Украину против России станет тяжелее, заявил эксперт из США
"Начнут, скорее всего, с индивидуальных санкций против официальных лиц, близких к Кремлю, дальше расширят их на крупный бизнес, имеющий стратегическое значение, потом — на финансовый сектор, затем — на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. "Северный поток — 2" будет заморожен. Хотя в энергетическом секторе санкции будут водиться аккуратно, чтобы не навредить себе. Отказываться от российской нефти и газа будут постепенно", — считает эксперт.
Влиять на масштаб и интенсивность санкций, по мнению эксперта, "будет развитие событий в Донецке и в Луганске".
"Очевидно, там появятся российские войска, по крайней мере, уже появились сообщения о сотрудничестве в оборонной области. Принципиально важно понять, где будут проходить границы двух независимых республик: по линии соприкосновения с украинскими силами или же по линии административных границ", — отметил он.
Худший сценарий, сказал он, — "если возникнет вероятность столкновения с украинскими силами".
"Хотя встреча Владимира Путина с Джо Байденом теперь вряд ли состоится, но в дипломатических усилиях последняя точка не поставлена", — заключил Тимофеев.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Никита Брыкин
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассСеверный поток — 2Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреМинские соглашенияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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