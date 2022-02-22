04:13 22.02.2022 (обновлено: 04:54 22.02.2022)
Эксперт заявил, что саботаж Минских соглашений не сошел Киеву с рук
Эксперт Тимофеев: расчет Запада и Украины на саботаж Минских соглашений не оправдался
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Расчет Запада и Украины на то, что саботаж Минских соглашений сойдет им рук, не оправдался, Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя решение о признании независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Расчет Украины и Запада, что за саботаж Минских соглашений им ничего не будет, не оправдался. Киев явно просчитался и оказался теперь в тяжелой ситуации. Почти семь лет наша дипломатия считала Минские соглашения безальтернативными. Но из-за поведения Киева, Вашингтона и Брюсселя они давно утратили свой смысл", — сказал Тимофеев.
В самое ближайшие время, по мнению эксперта, "Запад начнет запускать свои антироссийские санкции, о которых постоянно говорит в последнее время".
"Начнут, скорее всего, с индивидуальных санкций против официальных лиц, близких к Кремлю, дальше расширят их на крупный бизнес, имеющий стратегическое значение, потом — на финансовый сектор, затем — на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. "Северный поток — 2" будет заморожен. Хотя в энергетическом секторе санкции будут водиться аккуратно, чтобы не навредить себе. Отказываться от российской нефти и газа будут постепенно", — считает эксперт.
Влиять на масштаб и интенсивность санкций, по мнению эксперта, "будет развитие событий в Донецке и в Луганске".
"Очевидно, там появятся российские войска, по крайней мере, уже появились сообщения о сотрудничестве в оборонной области. Принципиально важно понять, где будут проходить границы двух независимых республик: по линии соприкосновения с украинскими силами или же по линии административных границ", — отметил он.
Худший сценарий, сказал он, — "если возникнет вероятность столкновения с украинскими силами".
"Хотя встреча Владимира Путина с Джо Байденом теперь вряд ли состоится, но в дипломатических усилиях последняя точка не поставлена", — заключил Тимофеев.
Опубликовано: Никита Брыкин