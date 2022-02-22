17:44 22.02.2022 (обновлено: 17:51 22.02.2022)
В РПЦ рассказали о влиянии признания ДНР и ЛНР на управление церковью
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вопрос о влиянии признания ЛНР и ДНР на церковное управление является прерогативой органов высшей церковной власти, ответа на него пока нет, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Ответа на вопрос о том, будут ли последствия политико-правовых решений для церковного управления, в настоящий момент у меня нет. Данный вопрос, если он встанет, будет рассмотрен высшими органами церковной власти в принятом порядке", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении РПЦ к признанию Россией ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Никита Бизин