https://ria.ru/20220222/rossiya-1774204659.html

Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов

Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов - РИА Новости, 22.02.2022

Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов

Железный занавес по отношению к России давно "опускают", но такую державу невозможно оградить от мира, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:40

2022-02-22T00:40

2022-02-22T06:37

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

в мире

андрей климов

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Железный занавес по отношению к России давно "опускают", но такую державу невозможно оградить от мира, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.По словам Климова, в странах, где позитивно и с пониманием относятся к России, проживают порядка семи миллиардов человек, а в тех, "которые сейчас делают вид, что они самые главные", проживает менее миллиарда.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, в мире, андрей климов, признание днр и лнр в россии