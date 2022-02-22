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Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов
Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов - РИА Новости, 22.02.2022
Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов
Железный занавес по отношению к России давно "опускают", но такую державу невозможно оградить от мира, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:40
2022-02-22T06:37
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
в мире
андрей климов
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Железный занавес по отношению к России давно "опускают", но такую державу невозможно оградить от мира, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.По словам Климова, в странах, где позитивно и с пониманием относятся к России, проживают порядка семи миллиардов человек, а в тех, "которые сейчас делают вид, что они самые главные", проживает менее миллиарда.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, в мире, андрей климов, признание днр и лнр в россии
00:40 22.02.2022 (обновлено: 06:37 22.02.2022)
 
Россию невозможно оградить от мира, заявил Климов

Сенатор Климов: такую державу, как Россия, невозможно оградить от мира

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗамглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов
Замглавы комиссии Единой России по международному сотрудничеству Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Железный занавес по отношению к России давно "опускают", но такую державу невозможно оградить от мира, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.

"Железный занавес уже давно опускают по отношению к нашей стране. Даже закрепляют этот процесс законами. Только надо иметь ввиду, что такую державу, как Россия, невозможно оградить чем бы то ни было. При всем желании. Если учесть, что страны, которые пытаются это сделать, составляют меньшинство, и по количеству от государств меньшинство: их там три десятка из двухсот от имеющихся в мире, и по объему валового внутреннего продукта этих государств", — сказал он.

По словам Климова, в странах, где позитивно и с пониманием относятся к России, проживают порядка семи миллиардов человек, а в тех, "которые сейчас делают вид, что они самые главные", проживает менее миллиарда.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВ миреАндрей КлимовПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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