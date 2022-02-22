18:54 22.02.2022 (обновлено: 20:18 22.02.2022)
Комитеты рекомендуют СФ разрешить использовать ВС за рубежом, заявил Клишас
Сенатор Клишас заявил, что комитеты рекомендуют СФ разрешить использование ВС за рубежом
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с Донецкой и Луганской народными республиками создают правовую основу для пребывания там Вооружённых сил РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе", - сказал он на заседании Совфеда, отметив, что комитеты рекомендуют СФ дать согласие на использование ВС за рубежом.
Общая численность формирований Вооруженных Сил РФ и районы их действий, срок их пребывания за пределами России определяется президентом РФ в соответствии с конституцией, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Общая численность формирований ВС РФ и районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами РФ определяется президентом России в соответствии с Конституцией РФ", - сказал политик.
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Опубликовано: Ольга Филиппова