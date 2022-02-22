https://ria.ru/20220222/rekomendatsiya-1774431842.html

Комитеты рекомендуют СФ разрешить использовать ВС за рубежом, заявил Клишас

Комитеты рекомендуют СФ разрешить использовать ВС за рубежом, заявил Клишас - РИА Новости, 22.02.2022

Комитеты рекомендуют СФ разрешить использовать ВС за рубежом, заявил Клишас

Договоры России с Донецкой и Луганской народными республиками создают правовую основу для пребывания там Вооружённых сил РФ, заявил председатель комитета Совета РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:54

2022-02-22T18:54

2022-02-22T20:18

признание днр и лнр в россии

андрей клишас

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с Донецкой и Луганской народными республиками создают правовую основу для пребывания там Вооружённых сил РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Общая численность формирований Вооруженных Сил РФ и районы их действий, срок их пребывания за пределами России определяется президентом РФ в соответствии с конституцией, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Сенаторы обсуждают вопрос о предоставлении президенту согласия на использование ВС РФ за пределами России. Ранее палата ратифицировала соглашения с ДНР и ЛНР."Общая численность формирований ВС РФ и районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами РФ определяется президентом России в соответствии с Конституцией РФ", - сказал политик.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

признание днр и лнр в россии, андрей клишас, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика