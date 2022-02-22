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Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя
Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя
Киев при президенте Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все для разрушения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил на... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:18
2022-02-22T07:18
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
киев
россия
оон
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Киев при президенте Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все для разрушения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договоренности", - добавил он.По его словам, самое главное здесь – это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование – центральный, несущий элемент комплекса мер по исполнению минских договоренностей."Недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного нами 17 февраля заседания СБ по выполнению минских договоренностей. После этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять "Минск-2", - добавил постпред.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, киев, россия, оон, украина, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика
07:18 22.02.2022
 
Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Киев при Зеленском сделал все для разрушения Минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Киев при президенте Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все для разрушения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Особенно много надежд было связано с избранием в 2019 году нового президента Украины, пообещавшего, наконец, установить мир на Донбассе. Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись", - сказал Небензя.

"Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договоренности", - добавил он.
По его словам, самое главное здесь – это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование – центральный, несущий элемент комплекса мер по исполнению минских договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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"Недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного нами 17 февраля заседания СБ по выполнению минских договоренностей. После этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять "Минск-2", - добавил постпред.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьКиевРоссияООНУкраинаВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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