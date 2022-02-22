Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: Киев при Зеленском сделал все для разрушения Минских соглашений
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Киев при президенте Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все для разрушения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Особенно много надежд было связано с избранием в 2019 году нового президента Украины, пообещавшего, наконец, установить мир на Донбассе. Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись", - сказал Небензя.
"Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договоренности", - добавил он.
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"Недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного нами 17 февраля заседания СБ по выполнению минских договоренностей. После этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять "Минск-2", - добавил постпред.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома