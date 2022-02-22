https://ria.ru/20220222/razgovor-1774332315.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Байдена
Москве не поступало предложений о разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:51
2022-02-22T13:51
2022-02-22T14:01
в мире
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владимир путин
джо байден
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денис пушилин
ростовская область
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москве не поступало предложений о разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, таких предложений не было", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, были ли предложения о встрече двух президентов после признания РФ ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774246702.html
https://ria.ru/20220222/ispolzovanie-1774220832.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, россия, луганская народная республика
13:51 22.02.2022 (обновлено: 14:01 22.02.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков: России не поступало предложений о разговоре Путина с Байденом