https://ria.ru/20220222/rakety-1774276489.html

В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"

В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М" - РИА Новости, 22.02.2022

В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"

Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:16

2022-02-22T11:16

2022-02-22T17:04

протон-м

гкнпц имени м. в. хруничева

роскосмос

байконур (город)

челябинская область

дмитрий рогозин

алексей варочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742318620_0:27:2764:1582_1920x0_80_0_0_bc323af25e10d04d3d4854a370a67812.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко."Мы отозвали все машины, которые были изготовлены и сделали переборку всех машин, которые мы отозвали. <...> Мы произвели замену всех комплектующих, того крепежа, на тех комплектующих", — сказал Варочко.По словам гендиректора предприятия, речь идет о перекаленных метизах.Летом 2020 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что все находившиеся на космодроме Байконур ракеты-носители "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены в Москву для ремонта.В марте 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/obstrel-1773787793.html

байконур (город)

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

протон-м, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, байконур (город), челябинская область, дмитрий рогозин, алексей варочко