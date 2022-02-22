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В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"
В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М" - РИА Новости, 22.02.2022
В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"
Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:16
2022-02-22T17:04
протон-м
гкнпц имени м. в. хруничева
роскосмос
байконур (город)
челябинская область
дмитрий рогозин
алексей варочко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко."Мы отозвали все машины, которые были изготовлены и сделали переборку всех машин, которые мы отозвали. &lt;...&gt; Мы произвели замену всех комплектующих, того крепежа, на тех комплектующих", — сказал Варочко.По словам гендиректора предприятия, речь идет о перекаленных метизах.Летом 2020 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что все находившиеся на космодроме Байконур ракеты-носители "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены в Москву для ремонта.В марте 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
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протон-м, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, байконур (город), челябинская область, дмитрий рогозин, алексей варочко
11:16 22.02.2022 (обновлено: 17:04 22.02.2022)
 
В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"

В центре Хруничева перебрали все ракеты, на которых могли оказаться некачественные болты

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Мы отозвали все машины, которые были изготовлены и сделали переборку всех машин, которые мы отозвали. <...> Мы произвели замену всех комплектующих, того крепежа, на тех комплектующих", — сказал Варочко.
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По словам гендиректора предприятия, речь идет о перекаленных метизах.
Летом 2020 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что все находившиеся на космодроме Байконур ракеты-носители "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены в Москву для ремонта.
В марте 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Протон-МГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоскосмосБайконур (город)Челябинская областьДмитрий РогозинАлексей Варочко
 
 
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