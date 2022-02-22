11:16 22.02.2022 (обновлено: 17:04 22.02.2022)
В центре Хруничева провели переборку ракет "Протон-М"
В центре Хруничева перебрали все ракеты, на которых могли оказаться некачественные болты
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Центр Хруничева отозвал и перебрал все ракеты "Протон-М", на которых могли оказаться некачественные болты, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Мы отозвали все машины, которые были изготовлены и сделали переборку всех машин, которые мы отозвали. <...> Мы произвели замену всех комплектующих, того крепежа, на тех комплектующих", — сказал Варочко.
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По словам гендиректора предприятия, речь идет о перекаленных метизах.
Летом 2020 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что все находившиеся на космодроме Байконур ракеты-носители "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены в Москву для ремонта.
В марте 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
Опубликовано: Екатерина Зайцева