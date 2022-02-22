Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/pushilin-1774276006.html
Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР
Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:15
2022-02-22T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР."Я не то, что уверен, я знаю про возможности России в плане обеспечения безопасности (ДНР)... здесь я в плане этого спокоен", - сказал он в эфире Youtube-канала Соловьев-live.Для Донецкой народной республики после признания Москвой ее независимости самое главное - вопросы обороны, заявил глава республики Денис Пушилин."Сейчас (для ДНР после признания РФ - ред.) самым актуальным является является, конечно, оборона", - сказал он в эфире YouТube-канала Соловьев-live."Продолжаем и мобилизацию", - сказал он в эфире "Соловьев-live".По его словам, "мобилизация идет достаточно серьезными темпами"."Мы привыкли работать, подходить системно ко всем вопросам, в том числе, здесь на упреждение сработали: запасы и амуниции и снаряжения и прочего, все в достатке, хватит на всех ", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774274868.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_fe8eac5a36afb11806662d0a1d25fc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
11:15 22.02.2022 (обновлено: 11:40 22.02.2022)
 
Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР

Глава ДНР Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в республике

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР.
"Я не то, что уверен, я знаю про возможности России в плане обеспечения безопасности (ДНР)... здесь я в плане этого спокоен", - сказал он в эфире Youtube-канала Соловьев-live.
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
Для Донецкой народной республики после признания Москвой ее независимости самое главное - вопросы обороны, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Сейчас (для ДНР после признания РФ - ред.) самым актуальным является является, конечно, оборона", - сказал он в эфире YouТube-канала Соловьев-live.
"Продолжаем и мобилизацию", - сказал он в эфире "Соловьев-live".
По его словам, "мобилизация идет достаточно серьезными темпами".
"Мы привыкли работать, подходить системно ко всем вопросам, в том числе, здесь на упреждение сработали: запасы и амуниции и снаряжения и прочего, все в достатке, хватит на всех ", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала