11:15 22.02.2022 (обновлено: 11:40 22.02.2022)
Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР
Глава ДНР Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в республике
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР.
"Я не то, что уверен, я знаю про возможности России в плане обеспечения безопасности (ДНР)... здесь я в плане этого спокоен", - сказал он в эфире Youtube-канала Соловьев-live.
Для Донецкой народной республики после признания Москвой ее независимости самое главное - вопросы обороны, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Сейчас (для ДНР после признания РФ - ред.) самым актуальным является является, конечно, оборона", - сказал он в эфире YouТube-канала Соловьев-live.
"Продолжаем и мобилизацию", - сказал он в эфире "Соловьев-live".
По его словам, "мобилизация идет достаточно серьезными темпами".
"Мы привыкли работать, подходить системно ко всем вопросам, в том числе, здесь на упреждение сработали: запасы и амуниции и снаряжения и прочего, все в достатке, хватит на всех ", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Дарья Буймова