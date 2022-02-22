https://ria.ru/20220222/pushilin-1774276006.html

Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР

Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Пушилин уверен в возможности России обеспечить безопасность в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:15

2022-02-22T11:15

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР."Я не то, что уверен, я знаю про возможности России в плане обеспечения безопасности (ДНР)... здесь я в плане этого спокоен", - сказал он в эфире Youtube-канала Соловьев-live.Для Донецкой народной республики после признания Москвой ее независимости самое главное - вопросы обороны, заявил глава республики Денис Пушилин."Сейчас (для ДНР после признания РФ - ред.) самым актуальным является является, конечно, оборона", - сказал он в эфире YouТube-канала Соловьев-live."Продолжаем и мобилизацию", - сказал он в эфире "Соловьев-live".По его словам, "мобилизация идет достаточно серьезными темпами"."Мы привыкли работать, подходить системно ко всем вопросам, в том числе, здесь на упреждение сработали: запасы и амуниции и снаряжения и прочего, все в достатке, хватит на всех ", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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